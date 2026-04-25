Spectacle Au Cinéma Paul Mirabel 4 Cinémas Théâtre Vernon
Spectacle Au Cinéma Paul Mirabel 4 Cinémas Théâtre Vernon jeudi 28 mai 2026.
Vernon
Spectacle Au Cinéma Paul Mirabel
4 Cinémas Théâtre 1 Place de Paris Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 20:00:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Synopsis
Salam les khoyas, Mon nouveau spectacle Par Amour est désormais complet à Paris ainsi que dans tous les Zéniths de France. Du coup on a décidé d’organiser une séance unique au cinéma le jeudi 28 mai 2026 pour que vous puissiez le voir (ou le revoir, si vraiment vous êtes sympas). Personnellement je l’ai déjà vu plusieurs fois, et c’est super drôle. Surtout le moment où je parle des urologues et de la Pat’ Patrouille. Donc n’hésitez pas à acheter un petit pop-corn sucré au guichet, installez-vous confortablement sur votre siège et profitez bien de votre séance de rigolade. Gros bisous, Paul Mirabel. .
4 Cinémas Théâtre 1 Place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Spectacle Au Cinéma Paul Mirabel
L’événement Spectacle Au Cinéma Paul Mirabel Vernon a été mis à jour le 2026-04-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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