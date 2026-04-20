Festival les AnthropoScènes Lecture musicale du livre de la Jungle Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon
Festival les AnthropoScènes Lecture musicale du livre de la Jungle Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon vendredi 29 mai 2026.
Vernon
Festival les AnthropoScènes Lecture musicale du livre de la Jungle
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
C’est L’histoire du petit de l’homme élevé par les loups qui découvre les préceptes de la loi de la jungle…
Cette proposition de lecture musicale souhaite donner à entendre des passages de la version originelle du Livre de la jungle de Rudyard Kipling, et de faire résonner sa langue, son univers, avec les œuvres du musée éclairées à la torche.
Cette lecture musicale est proposée dans le cadre du festival Anthroposcène Domestique ou sauvage ? , porté par le Tangram Scène Nationale Evreux.
Accessible dès 6 ans
Lecture Benoit Marchand
Accompagnement musical Hugues Tabar-Nouval .
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr
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English : Festival les AnthropoScènes Lecture musicale du livre de la Jungle
L’événement Festival les AnthropoScènes Lecture musicale du livre de la Jungle Vernon a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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