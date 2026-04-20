Festival les AnthropoScènes Lecture musicale du livre de la Jungle Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Vernon

Festival les AnthropoScènes Lecture musicale du livre de la Jungle

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

C’est L’histoire du petit de l’homme élevé par les loups qui découvre les préceptes de la loi de la jungle…

Cette proposition de lecture musicale souhaite donner à entendre des passages de la version originelle du Livre de la jungle de Rudyard Kipling, et de faire résonner sa langue, son univers, avec les œuvres du musée éclairées à la torche.

Cette lecture musicale est proposée dans le cadre du festival Anthroposcène Domestique ou sauvage ? , porté par le Tangram Scène Nationale Evreux.

Accessible dès 6 ans

Lecture Benoit Marchand

Accompagnement musical Hugues Tabar-Nouval .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr

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English : Festival les AnthropoScènes Lecture musicale du livre de la Jungle

L’événement Festival les AnthropoScènes Lecture musicale du livre de la Jungle Vernon a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération