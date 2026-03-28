Top Deck festival Espace Philippe Auguste Vernon

Vernon

Top Deck festival

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-02 09:50:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-02

Top Deck est le salon multi-TCG organisé par Cartes en Seine, pensé comme un véritable rendez-vous pour tous les passionnés de jeux de cartes à collectionner… et pour ceux qui souhaitent les découvrir !

Le temps d’un week-end, les 2 et 3 mai 2026 à Vernon en Normandie, Top Deck met à l’honneur l’ensemble des TCG pratiqués au sein de l’association. Que vous soyez joueur débutant, curieux ou compétiteur aguerri, vous trouverez votre place parmi les nombreux espaces dédiés.

Au programme des initiations encadrées pour découvrir les différents jeux dans une ambiance conviviale, mais aussi des tournois compétitifs pour celles et ceux qui souhaitent se mesurer aux meilleurs joueurs. Chaque jeu disposera de son propre planning, permettant à chacun de profiter pleinement de l’événement selon ses envies.

Top Deck, c’est avant tout un moment de partage, de découverte et de compétition, où la communauté se rassemble autour de sa passion commune .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 26 63 67 13 cartesenseine@gmail.com

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English : Top Deck festival

L’événement Top Deck festival Vernon a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération