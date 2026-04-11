Ciné doudou Au fil de l’eau 4 Cinémas Theatre Vernon

Vernon

Ciné doudou Au fil de l’eau

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 11:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Synopsis

Traverser les plus grands océans du monde, voyager le long d’une rivière ou encore dégringoler du ciel même la plus minuscule des gouttes d’eau peut vivre de grandes aventures ! Et en chemin, elle peut faire de drôles de rencontres… Des vacanciers qui jouent sur la plage à une petite fille en bateau, en passant par tout un tas de créatures plus étranges les unes que les autres, son voyage ne sera pas de tout repos une chose est sûre, elle ne restera pas coincée dans un bocal ! Un programme de 5 courts-métrages pour découvrir l’eau sous toutes ses formes qui vous plongera dans des univers aquatiques merveilleux. Programme S’il te plaît Grenouille de Diek Grobler (10’) Les animaux de la savane mènent une vie paisible et harmonieuse le long de la rivière. Les anguilles se baignent, l’antilope se désaltère, l’éléphant s’arrose, le crocodile se laisse porter par le courant… Tout le monde y trouve son bonheur. Mais un jour de forte chaleur, la grenouille, n’y tenant plus, boit toute l’eau de la savane, jusqu’à la dernière goutte. Quels stratagèmes les animaux assoiffés vont-ils bien pouvoir inventer pour retrouver leur unique source d’eau ? Nuit de tempête de Gil Alkabetz (9’) Dans une petite maison isolée au milieu des montagnes, alors que l’orage gronde dehors, une vieille dame passe une paisible soirée dans son fauteuil au coin du feu. Jaloux du chat qui ronronne sur ses genoux, le feu s’échappe de la cheminée pour rejoindre le tonnerre et l’éclair qui grondent au dehors. Mais, très vite, la pluie s’abat sur les montagnes et empêche le feu de rentrer chez lui… Jules et Juliette de Chantal Peten (7’) C’est l’été ! Juliette et son chien Jules ont organisé une magnifique expédition au bord de la mer et se reposent sur une plage de sable fin. Mais bientôt, Juliette fait une petite farce à Jules, qui ne tardera pas à se venger… Parviendront-ils à arrêter de se chamailler pour passer ensemble cette si belle journée ? Bloup bloup de Polina et Elizaveta Manokhina (3’) Deux poissons partagent un aquarium. L’un est tout maigrichon, l’autre aussi rond qu’un ballon. Leur cohabitation aquatique ne va pas sans quelques tensions chacun d’eux est bien décidé à avoir plus d’eau que l’autre et ils ne semblent vraiment pas faits pour vivre ensemble… Parviendront-ils finalement à s’entendre sans renverser le bocal qui leur sert de maison? Lulina et la lune d’Alois de Leo et Marcus Vinícius Vasconcelos (14’) Lulina adore dessiner elle dessine partout, sur les murs de sa chambre, ou encore dans le sable sur la plage. Elle pourrait même dessiner sur la surface blanche de la lune, si elle pouvait l’atteindre… Elle pousse une barque à la mer et la voilà partie sur son petit bateau que va-t-elle découvrir en chemin vers son prochain dessin ? .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Ciné doudou Au fil de l’eau

L’événement Ciné doudou Au fil de l’eau Vernon a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération