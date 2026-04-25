Family party Château de Bizy Vernon
Family party Château de Bizy Vernon jeudi 14 mai 2026.
Vernon
Family party
Château de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-05-14 10:00:00
fin : 2026-05-15 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14 2026-05-16 2026-05-17
Jeux extérieurs à disposition + présence des Lames de Bizy les 14 et 15 mai 2026
Jeux compris dans le billet Accès parc ou le billet Visite guidée du château + accès parc
Sur le grand week-end de l’Ascenscion venez profiter en famille des anciens jeux mis à votre disposition chamboule-tout, peche aux canards, houla-oups, tire à la corde, course de sacs à patate, parcours de billes, pétanques, ect …
L’association les Lames de Bizy sera présente les 14 et 15 mai pour vous présenter l’escrime artistique avec des représentations de combat.
L’accès aux jeux et aux représentations d’escrimes sont compris dans nos tarifs d’accès en vigueur billet accès parc ou billet Visite guidée du château + accès au parc
Tarif à partir de 5€, gratuit au moins de 7 ans.
TOUT ENFANT DOIT ETRE ACCOMPAGNE D’UNE PERSONNE MAJEUR. .
Château de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 12 14 60 25 chateaudebizy@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Family party
L’événement Family party Vernon a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Vernon (Eure)
- Théâtre Un Polar Spaghetti Théâtre du Campus Vernon 25 avril 2026
- Les Harp’Eure Espace Philippe-Auguste Vernon 29 avril 2026
- Dans la roue de Monet Vernon Eure 1 mai 2026
- L’Eure défie le contre-la-montre Vernon Eure 1 mai 2026
- Top Deck festival Espace Philippe Auguste Vernon 2 mai 2026