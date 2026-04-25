Family party Château de Bizy Vernon

Vernon

Family party

Château de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-14 10:00:00

fin : 2026-05-15 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14 2026-05-16 2026-05-17

Jeux extérieurs à disposition + présence des Lames de Bizy les 14 et 15 mai 2026

Jeux compris dans le billet Accès parc ou le billet Visite guidée du château + accès parc

Sur le grand week-end de l’Ascenscion venez profiter en famille des anciens jeux mis à votre disposition chamboule-tout, peche aux canards, houla-oups, tire à la corde, course de sacs à patate, parcours de billes, pétanques, ect …

L’association les Lames de Bizy sera présente les 14 et 15 mai pour vous présenter l’escrime artistique avec des représentations de combat.

L’accès aux jeux et aux représentations d’escrimes sont compris dans nos tarifs d’accès en vigueur billet accès parc ou billet Visite guidée du château + accès au parc

Tarif à partir de 5€, gratuit au moins de 7 ans.

TOUT ENFANT DOIT ETRE ACCOMPAGNE D’UNE PERSONNE MAJEUR. .

Château de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 12 14 60 25 chateaudebizy@gmail.com

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English : Family party

L’événement Family party Vernon a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération