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Les mains vertes du coeur Un jardin en ville Un Jardin en Ville Vernon

Les mains vertes du coeur Un jardin en ville Un Jardin en Ville Vernon samedi 30 mai 2026.

Lieu : Un Jardin en Ville

Adresse : 14 rue de la Guitoune

Ville : 27200 Vernon

Département : Eure

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Vernon

Les mains vertes du coeur Un jardin en ville

Un Jardin en Ville 14 rue de la Guitoune Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Rejoignez un havre de paix en centre-ville de Vernon.   .

Un Jardin en Ville 14 rue de la Guitoune Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 11 32 37 24 

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English : Les mains vertes du coeur Un jardin en ville

L’événement Les mains vertes du coeur Un jardin en ville Vernon a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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