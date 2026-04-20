Les mains vertes du coeur Un jardin en ville Un Jardin en Ville Vernon
Les mains vertes du coeur Un jardin en ville Un Jardin en Ville Vernon samedi 30 mai 2026.
Vernon
Les mains vertes du coeur Un jardin en ville
Un Jardin en Ville 14 rue de la Guitoune Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Rejoignez un havre de paix en centre-ville de Vernon. .
Un Jardin en Ville 14 rue de la Guitoune Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 11 32 37 24
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English : Les mains vertes du coeur Un jardin en ville
L’événement Les mains vertes du coeur Un jardin en ville Vernon a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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