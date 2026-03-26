Visite guidée à la bougie de la Collégiale de Vernon Place Adolphe Barette Vernon

Visite guidée à la bougie de la Collégiale de Vernon

Place Adolphe Barette Collégiale de Vernon Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 15:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Dans le cadre du Festival Pierres en Lumières, la Fondation Vernon Patrimoine organise des visites guidées et éclairées à la bougie de l’intérieur de la collégiale. Chaque participant recevra une bougie led pour découvrir autrement la collégiale. .

Place Adolphe Barette Collégiale de Vernon Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 41 vernon.patrimoine@vernon27.fr

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English : Visite guidée à la bougie de la Collégiale de Vernon

L’événement Visite guidée à la bougie de la Collégiale de Vernon Vernon a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure