Le Bal Impérial de Bizy Chateau de Bizy Vernon

Le Bal Impérial de Bizy

Chateau de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Nous vous invitons à vivre une expérience immersive unique une visite du château, véritable témoin de l’histoire et de l’élégance impérial, suivie d’un bal impérial digne des grandes festivités du XIXᵉ siècle.

Dans les salons du château, plus de quinze danseurs en costumes d’époque feront revivre l’atmosphère raffinée des bals du Second Empire. Valses, quadrilles et danses de société vous transporteront dans l’univers élégant de la cour impériale, où la musique, les costumes et la danse se mêlent pour recréer toute la magie de cette période.

Entre patrimoine, spectacle vivant et immersion historique, cette soirée promet un voyage dans le temps, au cœur de l’art de vivre impérial.

Cet événement est accessible à tous, petits et grands pour découvrir l’époque du 2nd Empire.

Tarifs

– 15.00€/pers -6 à 12 ans

– 19.50€/pers Adultes et + de 12 ans.

Durée 1h45

Inclut l’accès au parc de 10h à 18h.

L’événement est en partenariat avec l’association le Ballet Impérial . Fondée en 2019, le Ballet Impérial est une association d’Histoire Vivante spécialisée dans la Danse Historique, couvrant une période allant du Second Empire aux prémices de la première guerre mondiale, soit de 1850 à 1914.Leur vocation est de redonner à des lieux chargés d’histoires l’étincelle de leur faste d’autrefois.

Site internet de l’association https://leballetimperial.fr/danse-reconstitution-historique/ .

Chateau de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 12 14 60 25 chateaudebizy@gmail.com

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English : Le Bal Impérial de Bizy

L’événement Le Bal Impérial de Bizy Vernon a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération