Atelier artistique Mon paysage magique Médiathèque de Vernon Vernon

Vernon

Atelier artistique Mon paysage magique

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 15:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Créez votre propre zine, un petit livre ou magazine personnel, et laissez libre cours à votre imagination ! Collage, dessin et écriture vous permettront d’explorer le sujet qui vous inspire le plus. L’atelier est proposé par l’association Les Lucioles de papier .

Dans cet atelier, chaque participant réalisera son propre zine, un petit livre ou magazine à son image. Vous pourrez exprimer vos idées, raconter vos histoires ou explorer vos passions à travers le collage, le dessin et l’écriture. Cet espace est dédié à la créativité et à l’expérimentation aucune limite, aucun jugement, juste le plaisir de créer. À la fin de l’atelier, vous repartirez avec votre zine unique, reflet de votre imagination et de votre univers personnel.

L’atelier est proposé par l’association Les Lucioles de papier une association artistique et sociale implantée au cœur de la ville de Vernon et animée par ses fondatrices Lyse et Camille.

Pour adulte.

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 64 53 06. .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06

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English : Atelier artistique Mon paysage magique

L’événement Atelier artistique Mon paysage magique Vernon a été mis à jour le 2026-04-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération