Noé Classiques Et au milieu coule une rivière 4 Cinémas Théâtre Vernon
Noé Classiques Et au milieu coule une rivière 4 Cinémas Théâtre Vernon jeudi 21 mai 2026.
Vernon
Noé Classiques Et au milieu coule une rivière
4 Cinémas Théâtre 1 Place de Paris Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:30:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
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Synopsis
L’histoire de deux frères, Norman et Paul Maclean, élevés au début du siècle sous le signe de la religion presbytérienne et de la pêche à la mouche, deux disciplines d’une égale rigueur qui façonneront leur vision du monde.
Film en version original et sous-titré en français. .
4 Cinémas Théâtre 1 Place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Noé Classiques Et au milieu coule une rivière
L’événement Noé Classiques Et au milieu coule une rivière Vernon a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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