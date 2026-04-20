Noé Classiques Et au milieu coule une rivière 4 Cinémas Théâtre Vernon

Vernon

Noé Classiques Et au milieu coule une rivière

4 Cinémas Théâtre 1 Place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:30:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

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Synopsis

L’histoire de deux frères, Norman et Paul Maclean, élevés au début du siècle sous le signe de la religion presbytérienne et de la pêche à la mouche, deux disciplines d’une égale rigueur qui façonneront leur vision du monde.

Film en version original et sous-titré en français. .

4 Cinémas Théâtre 1 Place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Noé Classiques Et au milieu coule une rivière

L’événement Noé Classiques Et au milieu coule une rivière Vernon a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération