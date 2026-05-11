Atelier créatif Les animaux marins La Compagnie des Livres Vernon
Atelier créatif Les animaux marins La Compagnie des Livres Vernon mercredi 20 mai 2026.
Vernon
Atelier créatif Les animaux marins
La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 15:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Un atelier ludique et manuel autour de la thématique de la mer, spécialement conçu pour les enfants. .
La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 27 33 lacompagniedeslivres@hotmail.com
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English : Atelier créatif Les animaux marins
L’événement Atelier créatif Les animaux marins Vernon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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