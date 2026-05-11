Atelier créatif Les animaux marins La Compagnie des Livres Vernon

Vernon

Atelier créatif Les animaux marins

La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 15:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Un atelier ludique et manuel autour de la thématique de la mer, spécialement conçu pour les enfants. .

La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 27 33 lacompagniedeslivres@hotmail.com

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English : Atelier créatif Les animaux marins

L’événement Atelier créatif Les animaux marins Vernon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération