Atelier de conversation en français Bibliothèque des Valmeux Vernon samedi 17 janvier 2026.
Bibliothèque des Valmeux 1 place Michel Decorde Vernon Eure
Début : 2026-01-17 13:30:00
fin : 2026-02-24 15:00:00
2026-01-17 2026-02-24
Ces ateliers, animés par une bibliothécaire, visent notamment à favoriser la prise de parole en public, la compréhension et l’expression orale. Ils sont destinés aux publics allophones qui souhaitent améliorer leur français. .
