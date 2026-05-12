Ciné Pitchoun Hola Frida 4 Cinémas Theatre Vernon
Ciné Pitchoun Hola Frida 4 Cinémas Theatre Vernon dimanche 14 juin 2026.
Vernon
Ciné Pitchoun Hola Frida
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Synopsis
C’est l’histoire d’une petite fille différente. Son monde, c’est Coyoacan au Mexique. Pétillante, vibrante, tout l’intéresse. Et lorsque les épreuves se présentent, elle leur fait face grâce à un imaginaire débordant. Cette petite fille s’appelle Frida Kahlo ! .
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Ciné Pitchoun Hola Frida
L’événement Ciné Pitchoun Hola Frida Vernon a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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