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Ciné Pitchoun Hola Frida 4 Cinémas Theatre Vernon

Ciné Pitchoun Hola Frida 4 Cinémas Theatre Vernon dimanche 14 juin 2026.

Lieu : 4 Cinémas Theatre

Adresse : 1 place de Paris

Ville : 27200 Vernon

Département : Eure

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Vernon

Ciné Pitchoun Hola Frida

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:30:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Synopsis
C’est l’histoire d’une petite fille différente. Son monde, c’est Coyoacan au Mexique. Pétillante, vibrante, tout l’intéresse. Et lorsque les épreuves se présentent, elle leur fait face grâce à un imaginaire débordant. Cette petite fille s’appelle Frida Kahlo !   .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie  

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English : Ciné Pitchoun Hola Frida

L’événement Ciné Pitchoun Hola Frida Vernon a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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