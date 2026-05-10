Atelier artistique: Comment les plantes font circuler l’eau à l’intérieur et autour d’elles ? CP, CE1, CE2 Médiathèque de Vernon Vernon
Atelier artistique: Comment les plantes font circuler l’eau à l’intérieur et autour d’elles ? CP, CE1, CE2 Médiathèque de Vernon Vernon samedi 13 juin 2026.
Vernon
Atelier artistique: Comment les plantes font circuler l’eau à l’intérieur et autour d’elles ? CP, CE1, CE2
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 16:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Atelier artistique Comment les plantes font circuler l’eau à l’intérieur et autour d’elles ?
Tout commence par l’observation.
Puis, Agnès et Bruno t’invitent à toucher, manipuler, échanger avant de te lancer dans la construction d’une maquette autour de l’eau et des plantes aquatiques.
Pour les enfants de CM1, CM2, sans les parents.
Gratuit sur inscription. .
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Atelier artistique: Comment les plantes font circuler l’eau à l’intérieur et autour d’elles ? CP, CE1, CE2
L’événement Atelier artistique: Comment les plantes font circuler l’eau à l’intérieur et autour d’elles ? CP, CE1, CE2 Vernon a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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