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A Stonda Eure Voix Gospel Festival Place Julie Charpentier Vernon

A Stonda Eure Voix Gospel Festival Place Julie Charpentier Vernon dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Place Julie Charpentier

Adresse : Eglise St-Nicolas

Ville : 27200 Vernon

Département : Eure

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Vernon

Eure Voix Gospel Festival A Stonda

Place Julie Charpentier Eglise St-Nicolas Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 20:30:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Clôture avec A Stonda.
Pour refermer en beauté cette première édition du festival L’Eure des Voix, rendez-vous le dimanche 7 juin 2026 dans le cadre intimiste et majestueux de l’Église Saint-Nicolas de Vernonnet.

Changement d’atmosphère pour cette dernière date le festival s’ouvre aux Polyphonies Corses avec le groupe A Stonda. Dans l’acoustique naturelle de l’église, laissez-vous transporter par la pureté des voix et la profondeur de ce patrimoine musical ancestral. Un moment de recueillement et d’émotion pure pour conclure ce week-end de partage sur une note de sérénité et d’authenticité.

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Place Julie Charpentier Eglise St-Nicolas Vernon 27200 Eure Normandie   contact@verytproductions.fr

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English : Eure Voix Gospel Festival A Stonda

L’événement Eure Voix Gospel Festival A Stonda Vernon a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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