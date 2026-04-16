A Stonda Eure Voix Gospel Festival Place Julie Charpentier Vernon
A Stonda Eure Voix Gospel Festival Place Julie Charpentier Vernon dimanche 7 juin 2026.
Vernon
Eure Voix Gospel Festival A Stonda
Place Julie Charpentier Eglise St-Nicolas Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 20:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Clôture avec A Stonda.
Pour refermer en beauté cette première édition du festival L’Eure des Voix, rendez-vous le dimanche 7 juin 2026 dans le cadre intimiste et majestueux de l’Église Saint-Nicolas de Vernonnet.
Changement d’atmosphère pour cette dernière date le festival s’ouvre aux Polyphonies Corses avec le groupe A Stonda. Dans l’acoustique naturelle de l’église, laissez-vous transporter par la pureté des voix et la profondeur de ce patrimoine musical ancestral. Un moment de recueillement et d’émotion pure pour conclure ce week-end de partage sur une note de sérénité et d’authenticité.
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Place Julie Charpentier Eglise St-Nicolas Vernon 27200 Eure Normandie contact@verytproductions.fr
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English : Eure Voix Gospel Festival A Stonda
L’événement Eure Voix Gospel Festival A Stonda Vernon a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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