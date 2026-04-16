A Stonda Eure Voix Gospel Festival Place Julie Charpentier Vernon

Vernon

Eure Voix Gospel Festival A Stonda

Place Julie Charpentier Eglise St-Nicolas Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 20:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Clôture avec A Stonda.

Pour refermer en beauté cette première édition du festival L’Eure des Voix, rendez-vous le dimanche 7 juin 2026 dans le cadre intimiste et majestueux de l’Église Saint-Nicolas de Vernonnet.

Changement d’atmosphère pour cette dernière date le festival s’ouvre aux Polyphonies Corses avec le groupe A Stonda. Dans l’acoustique naturelle de l’église, laissez-vous transporter par la pureté des voix et la profondeur de ce patrimoine musical ancestral. Un moment de recueillement et d’émotion pure pour conclure ce week-end de partage sur une note de sérénité et d’authenticité.

Réservez vos places dès maintenant www.verytproductions.fr .

Place Julie Charpentier Eglise St-Nicolas Vernon 27200 Eure Normandie contact@verytproductions.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Eure Voix Gospel Festival A Stonda

L’événement Eure Voix Gospel Festival A Stonda Vernon a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération