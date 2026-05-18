Concert symphonique et choeurs Espace Philippe Auguste Vernon
Concert symphonique et choeurs Espace Philippe Auguste Vernon dimanche 14 juin 2026.
Vernon
Concert symphonique et choeurs
Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 16:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Le Chœur d’adultes, la Maîtrise et le Jeune Chœur du Conservatoire vous invitent à un voyage musical sur la thématique de la campagne autour de la messe Pastorale de Diabelli comme pièce centrale. Ils seront accompagnés pour l’occasion par l’orchestre symphonique SNA/SEA .
Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 16
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English : Concert symphonique et choeurs
L’événement Concert symphonique et choeurs Vernon a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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