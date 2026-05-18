Concert symphonique et choeurs Espace Philippe Auguste Vernon

Vernon

Concert symphonique et choeurs

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 16:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Le Chœur d’adultes, la Maîtrise et le Jeune Chœur du Conservatoire vous invitent à un voyage musical sur la thématique de la campagne autour de la messe Pastorale de Diabelli comme pièce centrale. Ils seront accompagnés pour l’occasion par l’orchestre symphonique SNA/SEA .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 16

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English : Concert symphonique et choeurs

L’événement Concert symphonique et choeurs Vernon a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération