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Mediakritik’ Crée ton Monstre Médiathèque de Vernon Vernon

Mediakritik’ Crée ton Monstre Médiathèque de Vernon Vernon mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Médiathèque de Vernon

Adresse : 12 avenue Victor Hugo

Ville : 27200 Vernon

Département : Eure

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Vernon

Mediakritik’ Crée ton Monstre

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 15:30:00

Date(s) :
2026-05-20

Une activité manuelle qui fait réfléchir !

Après la lecture d’un album, les enfants seront invités à imaginer et créer une bête mystérieuse à partir des indices donnés par l’histoire.
Une fois leurs créations terminées, la véritable bête sera révélée.

Activité manuelle associée à une analyse littéraire visant à comprendre comment un récit peut orienter et manipuler les émotions du lecteur.

Un échange permettra alors de réfléchir à la manière dont le récit a orienté leur imagination et leurs émotions.
Pour les enfants de 7 à 10 ans, sans les parents.
Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 64 53 06.   .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06 

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English : Mediakritik’ Crée ton Monstre

L’événement Mediakritik’ Crée ton Monstre Vernon a été mis à jour le 2026-04-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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