Mediakritik’ Crée ton Monstre Médiathèque de Vernon Vernon
Mediakritik’ Crée ton Monstre Médiathèque de Vernon Vernon mercredi 20 mai 2026.
Vernon
Mediakritik’ Crée ton Monstre
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 15:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Une activité manuelle qui fait réfléchir !
Après la lecture d’un album, les enfants seront invités à imaginer et créer une bête mystérieuse à partir des indices donnés par l’histoire.
Une fois leurs créations terminées, la véritable bête sera révélée.
Activité manuelle associée à une analyse littéraire visant à comprendre comment un récit peut orienter et manipuler les émotions du lecteur.
Un échange permettra alors de réfléchir à la manière dont le récit a orienté leur imagination et leurs émotions.
Pour les enfants de 7 à 10 ans, sans les parents.
Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 64 53 06. .
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06
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English : Mediakritik’ Crée ton Monstre
L’événement Mediakritik’ Crée ton Monstre Vernon a été mis à jour le 2026-04-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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