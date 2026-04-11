Balade au bord de l’eau Médiathèque de Vernon Vernon
Balade au bord de l’eau Médiathèque de Vernon Vernon samedi 16 mai 2026.
Vernon
Balade au bord de l’eau
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 15:00:00
fin : 2026-05-16 16:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Nous vous invitons à rencontrer Jérôme, un marin passionné par la Seine et l’histoire de notre territoire, lors d’une balade écocitoyenne. Cette balade d’une heure à pied débutera à la médiathèque de Vernon, il y sera question d’histoire, de faune, de flore, d’eau évidemment, d’énergie, de santé et de déchets (avec ramassage).
De bonnes chaussures sont conseillées ainsi que des poussettes pour les plus jeunes.
En famille !
Gratuit sur inscription, en ligne ou par téléphone au 02 32 64 53 06. .
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06
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English : Balade au bord de l’eau
L’événement Balade au bord de l’eau Vernon a été mis à jour le 2026-04-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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