Echange musical entre Vernon et Bad Kissingen Place Adolphe Barrette Vernon

Vernon

Echange musical entre Vernon et Bad Kissingen

Place Adolphe Barrette Collégiale Notre-Dame Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 21:00:00

fin : 2026-05-16 23:00:00

Date(s) :

2026-05-16

30e échange musical entre Vernon et Bad Kissingen

À l’occasion du 30e échange musical entre Vernon et Bad Kissingen, trois chorales se réunissent pour un concert exceptionnel Kantorei, Jugendchor de Bad Kissingen et Chorus Semper Viret de Vernon.

Au programme solistes, piano, quatuor à cordes, chœur et orgue, pour une rencontre musicale riche et variée. .

Place Adolphe Barrette Collégiale Notre-Dame Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Echange musical entre Vernon et Bad Kissingen

L’événement Echange musical entre Vernon et Bad Kissingen Vernon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération