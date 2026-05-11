Vernon

Ile aux merveilles

Bords de Seine Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Hé ho du bateau ! ⚓

Ne répondez pas par un silence radio, on vous appelle haut et fort depuis le pont ! ⛵

Pando le Pirate prend le cap vers les îles enchantées du Pacifique et, avant cela, il vient vous conter ses fabuleuses aventures lors de la 5ᵉ édition de son Île aux Merveilles.

Rendez-vous les samedi 16 et dimanche 17 mai 2026, de 14h à 18h, au bord de seine à Vernon pour un voyage fabuleux au cœur de la lecture et de l’imaginaire.

Au programme

Contes animés en musique

Kamishibai

Ateliers créatifs

Découverte de la littérature jeunesse

Jeux en bois

… et bien d’autres surprises !

Cette année, nous avons le plaisir de collaborer avec

Les médiathèques du réseau SNA

La librairie jeunesse Cerises et Moineaux

L’association Lire et Faire Lire

La ludothèque Au fil du jeu

Attention code d’entrée sur l’île pour les enfants, un accessoire ou un déguisement de pirate.

Un grand merci à nos partenaires financiers La fondation pour la lecture du Crédit Mutuel, Créavenir Crédit Mutuel Normandie, la Ville de Vernon, le département de l’Eure, Auctoritas Formation ainsi que notre fidèle soutien, Carrefour Vernon, grâce à qui une collation peut être offerte à nos petits pirates. .

Bords de Seine Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 11 98 08 56 association.lecrochet@gmail.com

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English : Ile aux merveilles

L’événement Ile aux merveilles Vernon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération