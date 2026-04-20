Exposition Lionel Sabatté Mémoire de limon, hommage à Claude Monet Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Vernon

Exposition Lionel Sabatté Mémoire de limon, hommage à Claude Monet

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-12-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-11-01

Dans le cadre du centenaire de la mort de Claude Monet, le musée Blanche Hoschedé-Monet propose une exposition du plasticien Lionel Sabatté, artiste présent dans les collections du musée. Figure singulière de la scène artistique contemporaine, nommé pour le prix Marcel Duchamp 2025, celui-ci développe une œuvre qui en appelle à toutes sortes de matériaux organiques chargés des traces du temps.

L’artiste s’est ainsi saisi de l’occasion du curage du bassin aux nymphéas pour en récupérer le limon, le laisser sécher et s’en servir de pigment révélateur d’images sérigraphiques réalisées d’après des photographies d’archives et d’actualité. Immersion dans le monde mémoriel et prospectif des jardins d’eau et de fleurs créés à Giverny par Monet.

Inauguration le samedi 16 mai à 18h .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr

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English : Exposition Lionel Sabatté Mémoire de limon, hommage à Claude Monet

L’événement Exposition Lionel Sabatté Mémoire de limon, hommage à Claude Monet Vernon a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération