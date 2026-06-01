Ciné goûter Tafiti 4 Cinémas Theatre Vernon

Vernon

Ciné goûter Tafiti

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Goûter offert en fin de séance avec La Mie Câline de Vernon. .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Ciné goûter Tafiti

L’événement Ciné goûter Tafiti Vernon a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération