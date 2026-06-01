Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ciné goûter Tafiti 4 Cinémas Theatre Vernon

Ciné goûter Tafiti 4 Cinémas Theatre Vernon mercredi 24 juin 2026.

Lieu : 4 Cinémas Theatre

Adresse : 1 place de Paris

Ville : 27200 Vernon

Département : Eure

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Vernon

Ciné goûter Tafiti

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:00:00
fin : 2026-06-24

Date(s) :
2026-06-24

Goûter offert en fin de séance avec La Mie Câline de Vernon.   .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné goûter Tafiti

L’événement Ciné goûter Tafiti Vernon a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

À voir aussi à Vernon (Eure)