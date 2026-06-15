Enchantement Espace Philippe Auguste Vernon

Vernon

Enchantement

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 19:00:00

fin : 2026-06-24 20:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Spectacle de chant choral des élèves de 1C1 et 1C2 du Conservatoire. .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Enchantement

L’événement Enchantement Vernon a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération