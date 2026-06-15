Enchantement Espace Philippe Auguste Vernon
Enchantement Espace Philippe Auguste Vernon mercredi 24 juin 2026.
Vernon
Enchantement
Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 19:00:00
fin : 2026-06-24 20:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Spectacle de chant choral des élèves de 1C1 et 1C2 du Conservatoire. .
Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Enchantement
L’événement Enchantement Vernon a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Vernon (Eure)
- Concert au cinéma Johnny Hallyday, Lorada Tour Bercy 1995 4 Cinémas Theatre Vernon 15 juin 2026
- Exposition Le temps d’une parenthèse et Des p’tits bouts d’elle Rue Saint-Sauveur Vernon 16 juin 2026
- Atelier céramique avec Bout d’Elle Rue Saint-Sauveur Vernon 16 juin 2026
- Playtime in English ! Médiathèque de Vernon Vernon 17 juin 2026
- Cours de yoga sur chaise et/ou tapis Espace Virolet Artisanat Vernon 18 juin 2026