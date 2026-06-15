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Enchantement Espace Philippe Auguste Vernon

Enchantement Espace Philippe Auguste Vernon mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Espace Philippe Auguste

Adresse : 12 avenue Victor Hugo

Ville : 27200 Vernon

Département : Eure

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Vernon

Enchantement

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 19:00:00
fin : 2026-06-24 20:00:00

Date(s) :
2026-06-24

Spectacle de chant choral des élèves de 1C1 et 1C2 du Conservatoire.   .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 16 

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English : Enchantement

L’événement Enchantement Vernon a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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