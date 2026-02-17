Atelier céramique avec Bout d’Elle Rue Saint-Sauveur Vernon
Atelier céramique avec Bout d’Elle
Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon Eure
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-18 11:00:00
fin : 2026-05-24 12:30:00
2026-05-18 2026-06-16
Durant ses expositions à la Maison du Temps Jadis, Bernadette vous propose des ateliers d’initiation
– Modelage de la terre (technique de la plaque ou colombin).
– Pose du décor.
– Cuisson et émaillage inclus (pièce restituée sous 15 jours).
Informations pratiques
– Durée 1h30
– Tarif 40 € (matériel et cuissons compris)
– Quand Sur rendez-vous tous les jours d’exposition (11h-12h30, 14h-15h30 ou 16h-17h30)
– Réservation 06 42 86 47 07 .
Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 42 86 47 07 bboudelle@gmail.com
English : Atelier céramique avec Bout d’Elle
