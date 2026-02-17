Atelier céramique avec Bout d’Elle Rue Saint-Sauveur Vernon

Atelier céramique avec Bout d’Elle

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon Eure

Durant ses expositions à la Maison du Temps Jadis, Bernadette vous propose des ateliers d’initiation

– Modelage de la terre (technique de la plaque ou colombin).

– Pose du décor.

– Cuisson et émaillage inclus (pièce restituée sous 15 jours).

Informations pratiques

– Durée 1h30

– Tarif 40 € (matériel et cuissons compris)

– Quand Sur rendez-vous tous les jours d’exposition (11h-12h30, 14h-15h30 ou 16h-17h30)

– Réservation 06 42 86 47 07 .

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 42 86 47 07 bboudelle@gmail.com

English : Atelier céramique avec Bout d’Elle

