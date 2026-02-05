Atelier d’écriture poétique La Compagnie des Livres Vernon
La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon Eure
Début : 2026-03-05 18:30:00
fin : 2026-04-02 20:30:00
2026-03-05 2026-04-02 2026-05-21 2026-06-18
Les murmures de Celine vous invitent à un moment suspendu, entre silence et inspiration, pour explorer la poésie dans toutes ses nuances sensible, instinctive, libre.
Au cœur de La Compagnie des Livres, dans un espace chaleureux et inspirant, cet atelier propose une immersion douce dans l’univers poétique lectures, jeux d’écriture, création libre et échanges bienveillants.
Aucune connaissance préalable n’est requise — simplement l’envie d’écrire et de se laisser porter. .
La Compagnie des Livres 76 rue d'Albufera Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 27 33 lacompagniedeslivres@hotmail.com
