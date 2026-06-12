Rencontre Marie Rousin La Compagnie des Livres Vernon vendredi 19 juin 2026.

Vernon

Rencontre Marie Rousin

La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Venez à la rencontre de la talentueuse poétesse Marie Rouzin, autrice du remarquable recueil Au cas où (Éd. Cheyne). .

La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 27 33 lacompagniedeslivres@hotmail.com

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English : Rencontre Marie Rousin

L’événement Rencontre Marie Rousin Vernon a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération