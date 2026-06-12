Rencontre Marie Rousin La Compagnie des Livres Vernon
Rencontre Marie Rousin La Compagnie des Livres Vernon vendredi 19 juin 2026.
Vernon
Rencontre Marie Rousin
La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Venez à la rencontre de la talentueuse poétesse Marie Rouzin, autrice du remarquable recueil Au cas où (Éd. Cheyne). .
La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 27 33 lacompagniedeslivres@hotmail.com
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English : Rencontre Marie Rousin
L’événement Rencontre Marie Rousin Vernon a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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