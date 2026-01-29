Exposition Le temps d’une parenthèse et Des p’tits bouts d’elle Rue Saint-Sauveur Vernon

Exposition Le temps d’une parenthèse et Des p’tits bouts d’elle

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon Eure

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-18 10:00:00

fin : 2026-06-21 18:30:00

2026-05-18 2026-06-15

Venez découvrir deux créatrices

– Parenthèse Création Confection maison de jolis sacs cabas en tissus, différents gabarits sont disponibles.

– Bout d’elle céramique La créatrice propose à la vente des objets, pièces uniques , en grés ou porcelaine faites à la main dans son atelier situé à Douains. Il s’agit d’assiettes et coupelles illustrées personnalisables, ainsi que d’objets de déco vases, pots, et oiseaux céramique montés sur des supports métal rouillé. .

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 42 86 47 07 bboudelle@gmail.com

