Cours de yoga sur chaise et/ou tapis Espace Virolet Artisanat Vernon

Cours de yoga sur chaise et/ou tapis

Espace Virolet Artisanat 20 chemin du Virolet Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08 14:30:00

fin : 2026-05-28 15:30:00

Date(s) :

2026-01-08 2026-01-15 2026-01-22 2026-01-29 2026-02-05 2026-03-05 2026-03-12 2026-03-19 2026-03-26 2026-04-02 2026-04-09 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02

Quand ? Tous les jeudis (en périodes scolaires), de 14h30 à 15h30.

Où ? Espace Virolet Artisanat, 20 chemin du Virolet, Vernon.

Description

Ce cours est spécialement conçu pour les séniors ou les personnes ayant des douleurs ou une mobilité réduite. Il propose un yoga doux et adapté, permettant de profiter des bienfaits suivants

– Apaisement mental.

– Amélioration de la respiration.

– Assouplissement et renforcement des muscles profonds.

– Travail sur la conscience du corps et de la posture.

L’ensemble des postures est réalisé à partir d’une chaise et tapis en fonction des thèmes travaillés ainsi que des possibilités et contraintes des participants.

Tarifs

Abonnement 465€ annuel soit environ 13€/cours (paiement en plusieurs fois possible)

Carte 10 cours 195€

Cours à l’unité 25€

Cours d’essai 5€

Réservation obligatoire

06 62 22 55 19

prajvala.yoga@gmail.com

Venez découvrir un yoga bienveillant et adapté pour un bien-être quotidien ! ‍♀️✨ .

Espace Virolet Artisanat 20 chemin du Virolet Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 62 22 55 19 prajvala.yoga@gmail.com

English : Cours de yoga sur chaise et/ou tapis

L’événement Cours de yoga sur chaise et/ou tapis Vernon a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération