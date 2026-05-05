Concert au cinéma Johnny Hallyday, Lorada Tour Bercy 1995 4 Cinémas Theatre Vernon
Concert au cinéma Johnny Hallyday, Lorada Tour Bercy 1995 4 Cinémas Theatre Vernon lundi 15 juin 2026.
Vernon
Concert au cinéma Johnny Hallyday, Lorada Tour Bercy 1995
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 20:00:00
fin : 2026-06-15
Date(s) :
2026-06-15
Synopsis
Johnny Hallyday lance en 1995 l’album Lorada avant d’enflammer Bercy avec vingt shows à guichets fermés. Porté par une mise en scène spectaculaire, il réinvente son univers entre blues‑rock, séquences acoustiques intimistes et hommages à ses idoles. Les tubes s’enchaînent dans une ambiance incandescente entre La musique que j’aime , Quelque chose de Tennessee , L’envie … jusqu’à un final bouleversant sur L’Hymne à l’amour . Éblouissant, ce spectacle devient l’un des sommets de sa carrière et ouvre une tournée fleuve qui conquiert toute la France. Le film de ce concert est diffusé au cinéma le jour anniversaire de la naissance de l’artiste. Une occasion unique pour les fans de se rassembler autour de leur idole…. .
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert au cinéma Johnny Hallyday, Lorada Tour Bercy 1995
L’événement Concert au cinéma Johnny Hallyday, Lorada Tour Bercy 1995 Vernon a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Vernon (Eure)
- Avant-première Soyons Fous 4 Cinémas Theatre Vernon 5 mai 2026
- Les Tablées de Vernon Vernon 7 mai 2026
- Projection du Film d’animation Flow de Gints Zilbalodis Médiathèque de Vernon Vernon 7 mai 2026
- Salon international de photographie du G.P.R.V. Rue Charles Joseph Riquier Vernon 9 mai 2026
- Atelier d’écriture ado Médiathèque de Vernon Vernon 9 mai 2026