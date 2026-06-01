Exposition Beauté de la nature Rue Saint-Sauveur Vernon
Exposition Beauté de la nature Rue Saint-Sauveur Vernon mardi 23 juin 2026.
Vernon
Exposition Beauté de la nature
Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-23 10:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-23
C’est la cinquième saison que notre atelier de peintres amateurs de L’AVF de Vernon, expose son travail à la Maison du Temps Jadis.
Cette année le titre de l’exposition est LA BEAUTÉ DE LA NATURE .
Nos artistes s’expriment en utilisant différents styles et techniques.
Vous pouvez découvrir des tableaux de peinture à l’huile, aquarelle, acrylique, pastel sec et crayon.
Leur travail va enchanter le public vernonnais et autre à travers des œuvres présentant la beauté du monde qui nous entoure. .
Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon 27200 Eure Normandie +33 7 82 73 88 59
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English : Exposition Beauté de la nature
L’événement Exposition Beauté de la nature Vernon a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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