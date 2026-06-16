Concert des lauréats Espace Philippe-Auguste Vernon

Vernon

Concert des lauréats

Espace Philippe-Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 18:30:00

fin : 2026-06-23 19:30:00

Date(s) :

2026-06-23

Les lauréats de fin de cycle 2 et de cycle 3e, danse, musique et théâtre du Conservatoire SNA seront mis à l’honneur lors d’un concert où leur sera également remis officiellement leur diplôme. .

Espace Philippe-Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Concert des lauréats

L’événement Concert des lauréats Vernon a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération