Concert des lauréats Espace Philippe-Auguste Vernon
Concert des lauréats Espace Philippe-Auguste Vernon mardi 23 juin 2026.
Vernon
Concert des lauréats
Espace Philippe-Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 18:30:00
fin : 2026-06-23 19:30:00
Date(s) :
2026-06-23
Les lauréats de fin de cycle 2 et de cycle 3e, danse, musique et théâtre du Conservatoire SNA seront mis à l’honneur lors d’un concert où leur sera également remis officiellement leur diplôme. .
Espace Philippe-Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Concert des lauréats
L’événement Concert des lauréats Vernon a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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