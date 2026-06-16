Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert des lauréats Espace Philippe-Auguste Vernon

Concert des lauréats Espace Philippe-Auguste Vernon mardi 23 juin 2026.

Lieu : Espace Philippe-Auguste

Adresse : 12 avenue Victor Hugo

Ville : 27200 Vernon

Département : Eure

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Vernon

Concert des lauréats

Espace Philippe-Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 18:30:00
fin : 2026-06-23 19:30:00

Date(s) :
2026-06-23

Les lauréats de fin de cycle 2 et de cycle 3e, danse, musique et théâtre du Conservatoire SNA seront mis à l’honneur lors d’un concert où leur sera également remis officiellement leur diplôme.   .

Espace Philippe-Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert des lauréats

L’événement Concert des lauréats Vernon a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

À voir aussi à Vernon (Eure)