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Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Animaux rigolos ! Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

vendredi 31 juillet 2026 · Musée Blanche Hoschedé-Monet · Vernon

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Musée Blanche Hoschedé-Monet
Adresse
12 rue du Pont
Ville
27200 Vernon
Département
Eure
Tarif

Vernon

Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Animaux rigolos !

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:30:00
fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :
2026-07-31 2026-08-19

Des oiseaux aux éléphants ou des chèvres aux poissons, les animaux sont présents toute l’année au musée. Ils ont bien mérité de petites vacances… Je m’amuse à les représenter aux quatre coins du monde avec la technique de la gravure pour les faire voyager à l’infini !   .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 

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English : Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Animaux rigolos !

L’événement Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Animaux rigolos ! Vernon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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