Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Animaux rigolos ! Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon
vendredi 31 juillet 2026 · Musée Blanche Hoschedé-Monet · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Animaux rigolos !
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:30:00
fin : 2026-07-31 12:00:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-19
Des oiseaux aux éléphants ou des chèvres aux poissons, les animaux sont présents toute l’année au musée. Ils ont bien mérité de petites vacances… Je m’amuse à les représenter aux quatre coins du monde avec la technique de la gravure pour les faire voyager à l’infini ! .
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05
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English : Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Animaux rigolos !
L’événement Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Animaux rigolos ! Vernon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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