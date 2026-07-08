Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Animaux rigolos ! Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Informations pratiques

Vernon

Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Animaux rigolos !

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:30:00

fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-19

Des oiseaux aux éléphants ou des chèvres aux poissons, les animaux sont présents toute l’année au musée. Ils ont bien mérité de petites vacances… Je m’amuse à les représenter aux quatre coins du monde avec la technique de la gravure pour les faire voyager à l’infini ! .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05

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English : Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Animaux rigolos !

L’événement Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Animaux rigolos ! Vernon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération