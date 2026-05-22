Championnat du monde de F Zéro 2026 Vernon
Championnat du monde de F Zéro 2026 Vernon vendredi 31 juillet 2026.
Vernon
Championnat du monde de F Zéro 2026
Gymnase de Gamilly Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-31
L’association GANAM, la FFSMK et l’IASMK vous donnent rendez-vous pour les F-ZERO Championships. Venez assister aux courses à l’énergie supersonique de la F-Zero Final Ace League et encourager les meilleurs pilotes de la galaxie !
Les modes de jeu en compétition
Les participants s’affronteront sur le jeu culte de course futuriste à travers deux catégories reines
– Time Trial (Contre-la-montre pour exploser les records de vitesse)
– Grand Prix (Des courses effrénées et sans merci)
Informations pratiques & Inscriptions
– Pour les spectateurs L’entrée est entièrement gratuite. Un spectacle idéal pour les nostalgiques de la Super Nintendo, les amateurs d’ambiance arcade et les curieux.
– Pour les pilotes * Inscriptions obligatoires sur le site officiel FFSMK.org. Attention les places sont limitées !
Tarif joueur 28 € jour (comprend 1 repas par jour).
Show me your moves ! Serez-vous là pour voir Captain Falcon et les pilotes franchir la ligne d’arrivée à toute allure ? .
Gymnase de Gamilly Vernon 27200 Eure Normandie contact@ffsmk.org
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English : Championnat du monde de F Zéro 2026
L’événement Championnat du monde de F Zéro 2026 Vernon a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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