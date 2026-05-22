Vernon

Championnat du monde de F Zéro 2026

Gymnase de Gamilly Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-31

L’association GANAM, la FFSMK et l’IASMK vous donnent rendez-vous pour les F-ZERO Championships. Venez assister aux courses à l’énergie supersonique de la F-Zero Final Ace League et encourager les meilleurs pilotes de la galaxie !

Les modes de jeu en compétition

Les participants s’affronteront sur le jeu culte de course futuriste à travers deux catégories reines

– Time Trial (Contre-la-montre pour exploser les records de vitesse)

– Grand Prix (Des courses effrénées et sans merci)

Informations pratiques & Inscriptions

– Pour les spectateurs L’entrée est entièrement gratuite. Un spectacle idéal pour les nostalgiques de la Super Nintendo, les amateurs d’ambiance arcade et les curieux.

– Pour les pilotes * Inscriptions obligatoires sur le site officiel FFSMK.org. Attention les places sont limitées !

Tarif joueur 28 € jour (comprend 1 repas par jour).

Show me your moves ! Serez-vous là pour voir Captain Falcon et les pilotes franchir la ligne d’arrivée à toute allure ? .

Gymnase de Gamilly Vernon 27200 Eure Normandie contact@ffsmk.org

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English : Championnat du monde de F Zéro 2026

L’événement Championnat du monde de F Zéro 2026 Vernon a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération