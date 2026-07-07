Ciné atelier Non-Non dans l’espace 4 Cinémas Theatre Vernon

Informations pratiques

Vernon

Ciné atelier Non-Non dans l’espace

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 11:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Dans le cadre du Little Films Festival, venez découvrir en avant-première le programme de courts-métrages Non-Non dans l’espace . La projection sera suivie d’un atelier créatif amusant pour prolonger l’expérience en fin de séance. Un moment magique à partager en famille ! .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Ciné atelier Non-Non dans l’espace

L’événement Ciné atelier Non-Non dans l’espace Vernon a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération