Les rendez-vous de l’été Repas des habitants Rue de la Renaissance Vernon lundi 13 juillet 2026.

Vernon

Les rendez-vous de l’été Repas des habitants

Rue de la Renaissance City stade Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Un grand barbecue familial pour partager un moment chaleureux entre voisins. .

Rue de la Renaissance City stade Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Les rendez-vous de l’été Repas des habitants

L’événement Les rendez-vous de l’été Repas des habitants Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération