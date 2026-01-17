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Les rendez-vous de l’été Repas des habitants Rue de la Renaissance Vernon

Les rendez-vous de l’été Repas des habitants Rue de la Renaissance Vernon lundi 13 juillet 2026.

Lieu
Rue de la Renaissance
Adresse
City stade
Ville
27200 Vernon
Département
Eure
Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Vernon

Les rendez-vous de l’été Repas des habitants

Rue de la Renaissance City stade Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Un grand barbecue familial pour partager un moment chaleureux entre voisins.   .

Rue de la Renaissance City stade Vernon 27200 Eure Normandie  

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English : Les rendez-vous de l’été Repas des habitants

L’événement Les rendez-vous de l’été Repas des habitants Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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