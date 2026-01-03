Les rendez-vous de l’été Vernon vendredi 3 juillet 2026.

Vernon

Les rendez-vous de l’été

Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-03

L’été s’annonce riche en découvertes, en animations et en moments de partage à Vernon ! Spectacles, expositions, activités familiales, concerts, sport ou encore rendez-vous en plein air notre sélection des temps forts à ne pas manquer.

Retrouver l’ensemble du programme sur www.vernon27.fr .

Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Les rendez-vous de l’été

L’événement Les rendez-vous de l’été Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération