Les rendez-vous de l’été Vernon
Les rendez-vous de l’été Vernon vendredi 3 juillet 2026.
Vernon
Les rendez-vous de l’été
Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-03
L’été s’annonce riche en découvertes, en animations et en moments de partage à Vernon ! Spectacles, expositions, activités familiales, concerts, sport ou encore rendez-vous en plein air notre sélection des temps forts à ne pas manquer.
Retrouver l’ensemble du programme sur www.vernon27.fr .
Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Les rendez-vous de l’été
L’événement Les rendez-vous de l’été Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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