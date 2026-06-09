Soirées Raclette Broc & Délices Vernon

Vernon

Soirées Raclette

Broc & Délices 85 rue Sadi Carnot Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 19:30:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Le salon de thé Broc’ & Délices s’associe à la talentueuse Compagnie 404 pour une soirée théâtrale totalement inédite et immersive. Préparez-vous à vivre un moment unique Rires, surprises et émotions garantis !

Le concept ? C’est très simple Vous donnez les mots… On crée l’histoire !

Laissez libre cours à votre imagination, proposez vos mots et regardez les comédiens s’en emparer en direct pour donner naissance à un spectacle improvisé sous vos yeux.

Informations pratiques

Date Mercredi 1er juillet

Horaire À partir de 19h30

Capacité Jauge très intimiste de 12 à 20 personnes maximum

Tarif 20 € par personne

Lieu Broc’ & Délices — 85 Rue Sadi Carnot, 27200 VERNON

PLACES TRÈS LIMITÉES ! > Pour garantir la convivialité de l’événement, le nombre de places est restreint. Ne tardez pas à réserver la vôtre !

Réservations obligatoires au 02 32 71 22 09 .

Broc & Délices 85 rue Sadi Carnot Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 71 22 09 brocetdelices@gmail.com

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English : Soirées Raclette

L’événement Soirées Raclette Vernon a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération