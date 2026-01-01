Atelier Sprite Comics Médiathèque de Vernon Vernon

Atelier Sprite Comics

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

2026-01-21 14:00:00

2026-04-11 16:00:00

2026-01-21 2026-04-11

Un atelier pour créer des BD numériques à partir de jeux vidéos. Laissez libre-court à votre imagination en dépassant les contraintes du dessin ! À partir du collège.

Un atelier pour les ados, découvrez la réalisation de sprite comics des BD numériques constituées de personnages et décors directement issus de jeux vidéos.

Aucun niveau en dessin n’est requis pour donner vie à ses histoires dans des univers familiers ou totalement réinventés. Pour celles et ceux qui aiment bricoler les mots et/ou les images. .

