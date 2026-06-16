Atelier Couture libre et troc de livre Campus des Associations Vernon jeudi 2 juillet 2026.

Vernon

Atelier Couture libre et troc de livre

Campus des Associations 2 place Marcel Beaufour Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:30:00

fin : 2026-07-02 20:30:00

Date(s) :

2026-07-02

Quartier libre pour ce dernier atelier avant le break de cet été projet libre, accompagné de gourmandises zéro déchet. .

Campus des Associations 2 place Marcel Beaufour Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Atelier Couture libre et troc de livre

L’événement Atelier Couture libre et troc de livre Vernon a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération