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Atelier Couture libre et troc de livre Campus des Associations Vernon

Atelier Couture libre et troc de livre Campus des Associations Vernon jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Campus des Associations

Adresse : 2 place Marcel Beaufour

Ville : 27200 Vernon

Département : Eure

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Vernon

Atelier Couture libre et troc de livre

Campus des Associations 2 place Marcel Beaufour Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:30:00
fin : 2026-07-02 20:30:00

Date(s) :
2026-07-02

Quartier libre pour ce dernier atelier avant le break de cet été projet libre, accompagné de gourmandises zéro déchet.   .

Campus des Associations 2 place Marcel Beaufour Vernon 27200 Eure Normandie  

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English : Atelier Couture libre et troc de livre

L’événement Atelier Couture libre et troc de livre Vernon a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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