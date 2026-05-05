Théâtre Balle de match Rue Charles Joseph Riquier Vernon

Vernon

Théâtre Balle de match

Rue Charles Joseph Riquier Espace Philippe Auguste Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Le Tennis Club fait son théâtre Balle de Match !

Une soirée exceptionnelle placée sous le signe de l’humour et de l’enquête ! Retrouvez la troupe Act’Eure en Seine pour une représentation unique de la pièce Balle de Match Une comédie policière pétillante écrite par Gilles Bonin, dont l’intrigue se déroule… au cœur d’un club de tennis !

-Date Vendredi 19 juin 2026 à 19h.

-Lieu Espace Philippe Auguste de Vernon Salle Viking

Prolongez la soirée…

Après les applaudissements, la fête continue ! Pour ceux qui le souhaitent, la représentation sera suivie d’une grande paëlla conviviale pour partager un moment d’échange avec les acteurs et les membres du club.

Tarifs & Réservations

-Spectacle seul 12 € (Tarif couple 20 €)

-Enfants (- de 12 ans) Gratuit

-Repas (Paëlla) 18 € par personne

Réservez dès maintenant vos places via le QR Code sur l’affiche ou à l’adresse suivante https://www.helloasso.com/associations/tennis-club-vernon/evenements/piece-de-theatre .

Rue Charles Joseph Riquier Espace Philippe Auguste Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 21 23 32 tcvernon@fft.fr

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English : Théâtre Balle de match

L’événement Théâtre Balle de match Vernon a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération