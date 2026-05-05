Théâtre Balle de match Rue Charles Joseph Riquier Vernon
Théâtre Balle de match Rue Charles Joseph Riquier Vernon vendredi 19 juin 2026.
Vernon
Théâtre Balle de match
Rue Charles Joseph Riquier Espace Philippe Auguste Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Le Tennis Club fait son théâtre Balle de Match !
Une soirée exceptionnelle placée sous le signe de l’humour et de l’enquête ! Retrouvez la troupe Act’Eure en Seine pour une représentation unique de la pièce Balle de Match Une comédie policière pétillante écrite par Gilles Bonin, dont l’intrigue se déroule… au cœur d’un club de tennis !
-Date Vendredi 19 juin 2026 à 19h.
-Lieu Espace Philippe Auguste de Vernon Salle Viking
Prolongez la soirée…
Après les applaudissements, la fête continue ! Pour ceux qui le souhaitent, la représentation sera suivie d’une grande paëlla conviviale pour partager un moment d’échange avec les acteurs et les membres du club.
Tarifs & Réservations
-Spectacle seul 12 € (Tarif couple 20 €)
-Enfants (- de 12 ans) Gratuit
-Repas (Paëlla) 18 € par personne
Réservez dès maintenant vos places via le QR Code sur l’affiche ou à l’adresse suivante https://www.helloasso.com/associations/tennis-club-vernon/evenements/piece-de-theatre .
Rue Charles Joseph Riquier Espace Philippe Auguste Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 21 23 32 tcvernon@fft.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre Balle de match
L’événement Théâtre Balle de match Vernon a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Vernon (Eure)
- Avant-première Soyons Fous 4 Cinémas Theatre Vernon 5 mai 2026
- Les Tablées de Vernon Vernon 7 mai 2026
- Projection du Film d’animation Flow de Gints Zilbalodis Médiathèque de Vernon Vernon 7 mai 2026
- Salon international de photographie du G.P.R.V. Rue Charles Joseph Riquier Vernon 9 mai 2026
- Atelier d’écriture ado Médiathèque de Vernon Vernon 9 mai 2026