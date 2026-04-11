Projection du Film d’animation Flow de Gints Zilbalodis Médiathèque de Vernon Vernon

Vernon

Projection du Film d’animation Flow de Gints Zilbalodis

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 19:00:00

fin : 2026-05-07 21:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Film d’animation muet mettant en scène un chat contraint à cohabiter sur un bateau errant avec un chien, un capybara, un oiseau et un paresseux, Flow émerveille par la qualité du dessin et la subtilité de son propos.

Un chat se réveille dans un univers envahi par l’eau où toute vie humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau avec un groupe d’autres animaux. Mais s’entendre avec eux s’avère un défi encore plus grand que de surmonter sa peur de l’eau ! Tous devront désormais apprendre à surmonter leurs différences et à s’adapter au nouveau monde qui s’impose à eux.

Conseillé à partir de 7 ans.

Entrée libre et gratuite. .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06

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English : Projection du Film d’animation Flow de Gints Zilbalodis

L’événement Projection du Film d’animation Flow de Gints Zilbalodis Vernon a été mis à jour le 2026-04-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération