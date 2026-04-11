Atelier d’écriture ado Médiathèque de Vernon Vernon

Vernon

Atelier d’écriture ado

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-09 16:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Poète, écrivain(e), dramaturge, auteur(e) de fanfiction ou d’un superbe journal intime ? Vous êtes les bienvenus dans cet atelier autour des mots !

1 règle ou contrainte, 2h, une feuille, un stylo et à vous de jouer !

Le retour du rendez-vous pour Ados où vous êtes l’auteur de votre propre narration. Poète, écrivain de fiction (ou non), dramaturge, auteur de fanfiction ou même d’un superbe journal intime? Vous êtes les bienvenus dans cet atelier créatif autour des mots !

Réservé aux ados ! (à partir de 12 ans)

Entrée gratuite sur inscription au 02 32 64 53 06 ou sur place à l’accueil des médiathèques. .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06

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English : Atelier d’écriture ado

L’événement Atelier d’écriture ado Vernon a été mis à jour le 2026-04-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération