L’esprit du blues dans l’improvisation vocale avec Nathalie Médiathèque de Vernon Vernon

Vernon

L’esprit du blues dans l’improvisation vocale avec Nathalie

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20 16:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique Fête du prêt d’instruments de musique.

L’Esprit du blues dans l’improvisation vocale avec Nathalie Estévenin, chanteuse/musicienne, improvisatrice et musicothérapeute. Le blues n’est pas qu’une musique, c’est un souffle, une plainte, chacun.e cherche sa voix pour la laisser parler, libre, fragile, vibrante.

A l’écoute du souffle du blues.

Le chanteur de blues ne cherche pas à plaire, il cherche à dire. Il s’invente un espace où la plainte danse avec l’espoir. Dans le blues on chante pour se souvenir, pour se relever, pour guérir pour exister, libre et entier. Le blues servira de point de départ non comme un genre figé mais comme une attitude, une manière de dire sans fard.

Dans cette aventure collective les participant.es seront invité.es à expérimenter différentes formes d’expression vocale Improvisation, respiration, résonance, interprétation libre; exploration vocale (du cri à la plainte…)

Avec des moments pour explorer vos propositions qu’elles viennent de textes personnels ou d’ailleurs. Mais les mots ne sont pas obligatoires Le blues vit aussi dans le souffle d’une voix, dans une mélopée qui dit tout sans parler.

L’objectif est de développer une présence vocale sincère où la voix devient un espace de liberté d’échange et de création.

Public visé Adulte et ado.

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 64 53 06. .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie

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English : L’esprit du blues dans l’improvisation vocale avec Nathalie

L’événement L’esprit du blues dans l’improvisation vocale avec Nathalie Vernon a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération