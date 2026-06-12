Noé Studio Toy Story 5 4 Cinémas Theatre Vernon
Noé Studio Toy Story 5 4 Cinémas Theatre Vernon samedi 20 juin 2026.
Vernon
Noé Studio Toy Story 5
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21
On vous invite à retrouver vos jouets préférés pour une séance exceptionnelle du très attendu Toy Story 5 aux Andelys.
Pour rendre ce moment encore plus magique, une animation spéciale sur grand écran vous attend juste avant le début du film ! De quoi ravir les petits comme les grands enfants. .
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Noé Studio Toy Story 5
L’événement Noé Studio Toy Story 5 Vernon a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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