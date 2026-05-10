Atelier d’éveil musical autour d’instruments de musique 5 à 7 ans Médiathèque de Vernon Vernon

Vernon

Atelier d’éveil musical autour d’instruments de musique 5 à 7 ans

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 11:30:00

fin : 2026-06-20 12:15:00

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique Fête du prêt d’instruments de musique.

Éveil musical pour les tout-petits (de 6 mois à 4 ans), par Nathalie Estévenin, professeure de chant et d’improvisation vocale, musicienne et musico thérapeute.

Tous les enfants sont sensibles à la musique et au rythme qu’ils entendent quotidiennement dès la grossesse. Et cela ne s’arrête pas là !

À la naissance, elle favorise la formation des émotions et bébé s’ouvre naturellement sur le monde qui l’entoure. L’éveil musical permet aux bébés et aux jeunes enfants de développer des capacités d’écoute, et de concentration.

Par ailleurs, grâce à l’éveil à la musique, les jeunes enfants acquièrent une meilleure coordination de leur mouvements.

Nathalie Estévenin leur propose de découvrir des instruments de toutes sortes avec les jeux et les cantines avec leur parents.

Pour les enfants de 5 à 7 ans, sans les parents.

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 64 53 06. .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Atelier d’éveil musical autour d’instruments de musique 5 à 7 ans

L’événement Atelier d’éveil musical autour d’instruments de musique 5 à 7 ans Vernon a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération