Finale Régionale Mini Pag Vernon
Finale Régionale Mini Pag Vernon samedi 20 juin 2026.
Vernon
Finale Régionale Mini Pag
Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-21 16:00:00
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21
La Finale Régionale Mini-Pag Normandie aura lieu les 20 & 21 juin 2026 à Vernon. .
Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Finale Régionale Mini Pag
L’événement Finale Régionale Mini Pag Vernon a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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