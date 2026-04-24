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Finale Régionale Mini Pag Vernon

Finale Régionale Mini Pag Vernon samedi 20 juin 2026.

Ville : 27200 Vernon

Département : Eure

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Vernon

Finale Régionale Mini Pag

Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-21 16:00:00

Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21

La Finale Régionale Mini-Pag Normandie aura lieu les 20 & 21 juin 2026 à Vernon.   .

Vernon 27200 Eure Normandie  

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English : Finale Régionale Mini Pag

L’événement Finale Régionale Mini Pag Vernon a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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