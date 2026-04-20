Vernon

Les Tablées de Vernon

Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 18:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-07 2026-05-14 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-28

Après le succès de la première édition, les Tablées de Vernon reviennent tout au long du mois de mai !

Dès 18h, plusieurs quartiers de la ville accueilleront ces rendez-vous conviviaux. Le coup d’envoi sera donné à Vernonnet le 7 mai.

Au programme repas partagés, animations et ambiance musicale

Un événement pour se retrouver entre voisins, en famille ou entre amis, et profiter des belles soirées de printemps ensemble !

Les prochaines tablées

– 14 mai Fieschi Les Grandes promenades

– 21 mai Moussel Ecole primaire Le moussel

– 22 mai Valmeux/Blanchères Derrière l’espace laïque

– 28 mai Maxime Marchand Square de Bizy Glatigny .

Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Les Tablées de Vernon

L’événement Les Tablées de Vernon Vernon a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération