Conférence Les couvents des Pénitents du tiers Ordre aux XVIIe et XVIIIe siècles Espace Philippe Auguste Vernon

Vernon

Conférence Les couvents des Pénitents du tiers Ordre aux XVIIe et XVIIIe siècles

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 20:30:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Le quartier de Vernonnet nommé les Pénitents rappelle l’existence à cet endroit d’un couvent de Pénitents du tiers Ordre de Saint François aux XVIIe et XVIIIe siècles.

L‘Ordre, déjà présent à Vernon depuis saint Louis, fut réformé et développé vers 1590 et compta une quinzaine d’établissements en Normandie. C’est son histoire qu’évoquera le conférencier, les spécificités des Pénitents face aux autres ordres monastiques, leur implantation dans les villes à Vernon en particulier-, les relations (parfois difficiles !) avec le reste du clergé, régulier ou séculier et avec la population.

La période de grand dynamisme de la fin du XVIIe siècle n’a pas connu de suite. Cet ordre aux règles rigoureuses, sévères et parfois sclérosées eut du mal à faire face aux transformations de la société, au désintérêt des laïcs à l’égard du modèle de vie promu par les Pénitents du tiers Ordre. Les Lumières du XVIIIe siècle n’étaient guère favorables à la supposée cupidité des pères du tiers Ordre, dissimulée sous leur manteau de pauvreté… .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Conférence Les couvents des Pénitents du tiers Ordre aux XVIIe et XVIIIe siècles

L’événement Conférence Les couvents des Pénitents du tiers Ordre aux XVIIe et XVIIIe siècles Vernon a été mis à jour le 2026-04-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération