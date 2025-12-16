Stage aquarelle Approche botanique Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon

Stage aquarelle Approche botanique

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon Eure

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

2026-04-18

Samedi 18 avril, de 14h à 18h

️ Observez de près les merveilles du jardin de la Manufacture. Choisissez les fleurs que vous souhaitez représenter. Après quelques croquis, vous travaillerez la couleur à l’aquarelle, la composition, les détails. Repartez avec votre propre planche botanique !

Manufacture des Capucins, 2 place Jean Paul II, Écoquartier FIESCHI, 27200 Vernon

Infos & inscriptions 06 81 78 50 88 ou carole.xenard@lilo.org .

