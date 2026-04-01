Exposition Valérie Prats Rue Saint-Sauveur Vernon
Exposition Valérie Prats Rue Saint-Sauveur Vernon lundi 20 avril 2026.
Vernon
Exposition Valérie Prats
Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-20 14:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-20 2026-04-21
Poussez les portes de la magnifique Maison du Temps Jadis pour découvrir l’univers pictural de Valérie Prats. .
Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon 27200 Eure Normandie prats.artiste@gmail.com
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English : Exposition Valérie Prats
L’événement Exposition Valérie Prats Vernon a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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